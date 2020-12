Ruim 200 kilo vuurwerk uit Enschedese woning gehaald

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Landelijk is er in 2020 al meer dan 115.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. Bij vermoedens van opgeslagen vuurwerk kan er altijd worden gebeld met 0900-8844. Ook anoniem melden, zoals in deze zaak, kan via 0800-7000.

