Agenten gaan aangifte doen nadat vuurwerk naar hen is gegooid

Stroe - Twee medewerkers van de politie gaan aangifte doen van mishandeling. Ze waren op 31 december aan het eind van de middag in gesprek met een groep jongeren (van ongeveer tachtig personen) die zich ophield in een weiland bij Stroe. Vanuit een andere groep is op een gegeven moment vuurwerk gegooid naar twee medewerkers van de politie. Deze hielden hier oorsuizen aan over. De recherche gaat dit voorval onderzoeken.