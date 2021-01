Politie onderzoekt vernielingen aan winkelcentrum in Tiel

Tiel - De politie is op 31 december in actie gekomen bij winkelcentrum Kwadrant in Tiel. Omwonenden meldden rond 22 uur dat er vernielingen werden gepleegd. Zo is er een ruit ingegooid, in het centrum werd een fles met brandbare vloeistof en een cobra aangetroffen; deze zijn meegenomen voor onderzoek.