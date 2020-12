Agenten gewond tijdens controle Baarn

Woensdagmiddag kwam er een melding binnen dat was gezien hoe op het Zuiderlicht in Baarn vuurwerk werd overgeladen van een auto in een caravan.

Rond 17.00 uur gingen agenten daarheen om de caravan te controleren. In de caravan waren twee mannen aanwezig met wie de agenten in gesprek wilden. Dat ging moeizaam en de agenten werden uitgescholden. Een van de mannen is aangehouden voor het beledigen van een ambtenaar in functie.

Een derde man zich met het gesprek bemoeide, werd verzocht te vertrekken. Toen hij dit niet deed werd hem om zijn identiteitsbewijs gevraagd. Hij weigerde dit te laten zien en is daarom aangehouden.

Grimmig

Er kwamen meer omstanders en de sfeer werd grimmig. Extra politieagenten boden ondersteuning en vormden een linie rondom de caravan.

Een auto reed in op de agenten, daarbij werd een agent over zijn voet gereden. De bestuurster is aangehouden. Tijdens haar aanhouding krabde ze een agent in het gezicht. Een minderjarige inzittende bemoeide zich met de aanhouding en beledigde de agenten en werd ook aangehouden.

Een omstander gaf een trap tegen de neus van een agent, en beet een andere agent in zijn arm. Ook deze man is aangehouden.

In de caravan werden enkele cobra 6 staven aangetroffen en een potje kruit. Een minderjarige jongen is aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. Het kruit wordt vandaag onderzocht en onschadelijk gemaakt.

Vast

Van de aangehouden personen, allen afkomstig uit Baarn, zitten er nog twee op het politiebureau vast. Het betreft de bestuurster van de auto, zij wordt verdacht van poging doodslag. Ook de man die de agent een trap in zijn gezicht gaf, zit nog vast en wordt verdacht van poging zware mishandeling. Tegen drie van de vier personen die naar huis zijn gestuurd wordt proces verbaal opgemaakt. Zij zullen zich op een later tijdstip voor de rechter moeten verantwoorden. De minderjarige jongen is niet langer verdacht. Het vuurwerk bleek niet van hem te zijn.

De agenten zijn nagekeken in het ziekenhuis en zijn weer aan het werk.