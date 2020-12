Zwaar vuurwerk ontploft in woning: verdachte aangehouden

Rond 13.30 uur vond de ontploffing plaats in de woning aan het Aidaplein. Zwaar illegaal vuurwerk veroorzaakte veel schade aan het pand en de omgeving. Bij de ontploffing raakte één persoon zwaar gewond. Deze is voor zijn verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. Een 35-jarige Alphenaar is aangehouden als verdachte en wordt later op de dag gehoord.



Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie was snel ter plaatse en vond bij doorzoeking van de woning meer explosief materiaal. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat dit materiaal onschadelijk maken. Daarom zijn de woningen op de begane, eerste en tweede verdieping ontruimd. Voor de bewoners is in de omgeving opvang geregeld. Het bouwwerk van de woningen zelf lijkt vooralsnog stabiel. Een bouwkundige bekijkt dat voor nadere inspectie.



Onderzoek door recherche

De recherche doet onderzoek naar de ontploffing en is daarom op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. Was u getuige of heeft u meer informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.