Getuigenoproep diefstal met geweld

Een 22-jarige man uit de gemeente Terneuzen deed aangifte omdat hij woensdagmiddag rond 15u30 op de Mauritslaan mishandeld en bedreigd werd. Nadat hij zijn auto op de Mauritslaan geparkeerd had en uitgestapt was werd hij door een man geslagen en bedreigd. Niet veel later stonden de dader en het slachtoffer op de Grote Markt ter hoogte van de snackbar. Daar wist het slachtoffer te ontsnappen. Hij rende weg. Agenten vonden tijdens een buurtonderzoek de auto terug op een parkeerplek aan de Vierambachtenstraat. De politie zoekt getuigen die iets gezien hebben.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2020-342644.