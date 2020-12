Twee jongens aangehouden bij controle

Agenten hielden het duo op 30 december rond 19.00 uur staande nadat er in de buurt vuurwerk was afgestoken. De dienders wilden de jongens controleren om te kijken of ze vuurwerk op zak hadden. Bij die controle kwamen er bij de 16-jarige Oosterhouter twee zakjes met hennep tevoorschijn. Zijn 15-jarige plaatsgenoot bleek verschillende soorten drugs bij zich te hebben. Bij hem werden zakjes hennep, hasj en 22 XTC-pillen aangetroffen. De jongens zijn overgebracht naar het politiebureau. De 15-jarige verdachte vond het nodig de agenten uit te schelden en te beledigen. Hiervoor is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. Het duo is vastgezet voor verder onderzoek.