Politie Rotterdam houdt vader en zoon met illegaal vuurwerk aan

Foto: Basisteam Oude Maas



De aanhouding van het duo was het gevolg van een onderzoek van de politie dat zich richtte op de vuurwerkhandel van de beide heren. Het spoor leidde op 30 december naar de Middenbaan Noord in Hoogvliet waar de twee met het vuurwerk werden gezien en werden ingerekend. Ze hadden 120 Cobra’s 6 en 800 Nitraten bij zich, wat allemaal in beslag is genomen.



In de cel

De twee verdachten worden zaterdag 2 januari voorgeleid en beleven in de tussentijd een alternatieve Oud en Nieuwviering: in de politiecel.