Getuigen gezocht ongeluk Huizen

De botsing gebeurde rond 20.25 uur op de kruising in Huizen. Waarschijnlijk zijn de beide auto’s met behoorlijke snelheid op elkaar geklapt. Op het moment dat de politie aankwam waren er omstanders die zich bij de slachtoffers hadden verzameld. Helaas is er nog niet veel informatie over hoe het ongeluk tot stand is gekomen.

Heeft u iets gezien of gehoord van dit ongeluk?

Hieronder ziet u een foto van de plek waar het ongeluk gebeurde. Was u hier rond het tijdstip van het ongeluk en heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier.

Heeft u een dashcam die mogelijk wat vast heeft gelegd?

Controleer dan de beelden, misschien heeft u voorafgaand aan het ongeluk iets gefilmd dat kan helpen in het onderzoek. U kunt de beelden uploaden via het tipformulier.