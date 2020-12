Man rijdt door na aanrijding kind

Aanrijding

Op donderdagmiddag rijdt een 20-jargie man in een Volkswagen Polo op de Gloriantdreef in Utrecht Overvecht. Bij het afslaan schept de auto een 7-jarige voorbijganger, die daar met haar moeder loopt. Na de aanrijding stopt de bestuurder niet, maar rijdt hij verder.

De politie kan de identiteit van de bestuurder achterhalen en hij wordt op vrijdag 4 december aangehouden. De verdachte is een 20-jarige man uit Utrecht.

Heeft u wat gezien?

Bent u op donderdag 3 december tussen 16.10 en 16.30 in winkelcentrum Overvecht geweest en heeft u het ongeluk gezien? Of heeft u gezien waar de Volkswagen na het ongeluk heen is gereden? Neem dan contact op met de politie via onderstaand tipformulier, of via 0900-8844. U kunt ook anoniem contact opnemen via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.