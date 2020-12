Drugs onder de motorkap

Omstreeks 17.00 uur zag de politie een personenauto rijden op de Hoofdweg in Hoofddorp. De politie had informatie binnen gekregen dat de bestuurder mogelijk in drugs zou handelen. Bij controle van de bestuurder en de auto vond de politie twintig wikkels met vermoedelijk cocaïne onder de motorkap van de auto. De verdachte werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het Politiebureau. De politie nam de drugs en de auto in beslag.

20202258828