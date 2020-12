360 kilo ketamine aangetroffen; grootste vangst ooit in Nederland

Het strafrechtelijk onderzoek werd in juni 2018 opgestart nadat de politie informatie ontving dat een van de hoofdverdachten zich bezig zou houden met de handel in verdovende middelen en ketamine. In het onderzoek is gebruik gemaakt van chatgesprekken die gevoerd werden met cryptotelefoons van EncroChat. Gedurende het onderzoek is bewijs verzameld voor de betrokkenheid van enkele verdachten bij een onderschepte partij van 400 kg cocaïne in een bedrijfsruimte in IJmuiden in februari 2019. Daarnaast wordt de criminele organisatie verdacht van het exploiteren van een drugslab in Drenthe waar methamfetamine werd geproduceerd en van een afvaldumping in Ermelo.