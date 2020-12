Automobilist bij eenzijdig ongeval omgekomen

Stockfoto politie

De man raakte op 3 december rond 23.15 uur van de weg en kwam met zijn auto tegen een boom terecht. Het slachtoffer was in eerste instantie aanspreekbaar en werd naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar hij later – het was toen inmiddels 4 december - aan zijn verwondingen bezweek. Agenten van Team Verkeer van de politie in Rotterdam doen onderzoek naar de oorzaak en toedracht van het dodelijke ongeval.