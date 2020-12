Wie overviel supermarkt Admiraalsplein?

Het was iets voor half 8 op vrijdagavond dat een overvaller de supermarkt binnenkwam in Dordrecht. Met een vuurwapen op de verkoopster gericht, eiste hij geld. Met een onbekend bedrag verliet hij de winkel weer en sprong op een fiets. Niemand raakte gewond, maar helaas is er ook nog niemand aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.

Wie weet wie de overvaller is?

De man had een blauwe broek aan en een blauwe regenjas. Hij droeg een vrij grote bril. Hij vertrok dus na de overval op de fiets.

Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem wilt blijven. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.