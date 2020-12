Getuigen gezocht vuurwerkbom woning burgemeester

Inmiddels vermoedt de politie dat sprake is van een bewuste actie en roept mensen op om zichzelf te melden als men iets weet over het incident bij de woning. Ook als men weet dat mensen of groepen in de omgeving van Hoogerheide over zwaar illegaal vuurwerk beschikken. Verder willen de rechercheurs zoveel mogelijk camerabeelden uit de wijk De Hoef ontvangen. Dan gaat het om opnamen van die nacht, maar ook van de dag ervoor. Daarbij kan ook gedacht worden aan dashcam- of drone beelden uit de omgeving. Meer informatie staat in het opsporingsbericht.