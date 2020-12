Getuigen gezocht van schietincident

Er is nog geen verdachte aangehouden. De aanleiding van het schietincident is nog onderwerp van onderzoek. De politie komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben, dan wel meer informatie hebben over wat zich donderdagmiddag tussen 14:00 en 15:00 uur in de omgeving van de Westertorenlaan heeft afgespeeld. Deel eventuele informatie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2020318969