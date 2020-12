Inbreker op heterdaad aangehouden

Het gezelschap zag een man uit het partycentrum rennen die vervolgens in de bossen verdween. Een politiehond werd ingeschakeld om de verdwenen man te gaan zoeken. Aan de verstopte verdachte werd de waarschuwing gegeven dat, als hij niet tevoorschijn zou komen, de hond zou worden ingezet. De man koos eieren voor zijn geld en kwam even later de bossen weer uit en kon aangehouden worden.

De politie heeft gereedschap en twee tassen met goederen die afkomstig waren uit het voormalig partycentrum in beslag genomen. De aangehouden verdachte, een 57-jarige man uit Bergen op Zoom, is ingesloten voor verhoor. Nadat hij een bekennende verklaring had afgelegd is de man weer in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.