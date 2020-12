Ongeldig rijbewijs

Agenten kwamen erachter dat de 22-jarige man uit Roosendaal geen geldig rijbewijs had toen ze de auto waarin hij reed controleerden op de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal. De man had twee cilinders met lachgas in zijn auto liggen. De auto is meegenomen naar het bureau voor technisch onderzoek. De eigenaar van de auto is hiervan op de hoogte gesteld.