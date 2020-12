SMS-bom in onderzoek schietpartij

Bij het schietincident in Sittard raakte een man van 38 jaar ernstig gewond. Hij werd zittend in zijn auto onder vuur genomen. Omstanders troffen hem rond 23.15 uur op de oprit van een woning aan. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Opsporing Verzocht

In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht werd op 22 september jl. aandacht aan deze zaak besteed. Toen zijn beelden van een motor getoond. Deze motor is vermoedelijk gebruikt bij het schietincident en werd later, uitgebrand, teruggevonden op de Raadskuilderweg in Geleen. Na de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie verschillende tips ontvangen. Deze zijn onderzocht en een aantal heeft ook verder geholpen in het onderzoek.

Op dinsdag 8 december zal in Opsporing Verzocht opnieuw aandacht gevraagd worden voor dit geweldsincident. Er zullen o.a. beelden van auto’s getoond worden.

SMS-bom

In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten een sms-bericht te sturen naar alle mobiele nummers die op of rondom het tijdstip van het schietincident in de buurt van de Bradleystraat in Sittard en in de buurt van de Raadskuilderweg in Geleen waren. Gevraagd wordt of mensen die informatie hebben over dit schietincident en nog niet met de politie gesproken hebben, zich te melden. Dit kan via 0800-6070, in een vertrouwelijk gesprek met het Team Nationale Inlichtingen via 079-3458999 of anoniem via 0800-7000.