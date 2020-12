Getuigen gezocht van overval winkel Houtstraat

Donderdagavond overvielen twee mannen een winkel op de Houtstraat te Almere. De overvallers zijn er met onbekende buit te voet vandoor gegaan. Ook is onbekend in welke richting zij gevlucht zijn, of dat zij later in/op een vervoermiddel zijn gestapt.

Signalement

De twee mannen waren donker gekleed en worden als volgt omschreven:

Overvaller 1:

- man van 1.65-1.75 meter lang;

- tenger postuur;

- rond de 18-20 jaar oud.

Overvaller 2:

- Jongen van 1.85-1.90 meter lang;

- dun postuur;

- rond de 15-18 jaar oud.

Heeft u informatie?

Was u tussen 19.30 – 20.00 uur in de omgeving van de Houtstraat in Almere? Heeft u daar iets opmerkelijks gezien? Bijvoorbeeld twee in het zwart geklede, jonge mannen die zich opvallend gedroegen? Of heeft u de mannen misschien op straat weg zien rennen, naar of vanuit de winkel? Heeft u wellicht camerabeelden kunnen maken of vanuit huis gemaakt? Of heeft u iets anders gehoord van deze overval? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Liever anoniem een melding doen? Dat kan uiteraard ook via M-online of telefonisch via 0800-700.