Woningoverval bij 76-jarige vrouw

Woensdagavond hoorde de 76-jarige bewoonster van een huis aan de Wilhelminastraat geluid bij de voordeur. Toen zij de deur opendeed, kwamen er twee mannen naar binnen. Een van de mannen was gewapend, een andere man probeerde met geweld de vrouw te grijpen. Toen dit niet lukte, gingen de daders er snel vandoor. Ze hebben niets kunnen stelen, maar het binnendringen van een huis en het bedreigen van de bewoonster is een serieuze zaak.

Het slachtoffer heeft eerder drie mannen buiten gezien en sommige getuigen hebben in de buurt vier mannen zien lopen. Het kan dus zijn dat er vier mensen betrokken zijn geweest bij deze overval.



Wie heeft iets gezien?

Het kan zijn dat de daders zich voor of na de overval in de omgeving zijn geweest, of eerder de buurt hebben verkend. Mogelijk zijn ze met een auto gekomen die rond het tijdstip ergens geparkeerd heeft gestaan. De politie zoekt daarom getuigen die op woensdag 2 december tussen 19.30 uur en 20.30 uur iets opvallends hebben gezien. Hebt u iets gezien dat niet leek te kloppen? Neem dan contact op!



