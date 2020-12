Cortina-fietsendief aangehouden

Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit. Is uw fiets gestolen? Doe dan altijd aangifte. Als de politie een fietsendief aanhoudt, blijkt vaak dat deze meerdere fietsen heeft gestolen. Aangifte doen heeft ook het voordeel dat de politie een beeld krijgt van locaties waar fietsen worden gestolen. Op die plekken houdt de politie dan een extra oogje in het zeil. Klik hier voor meer informatie over fietsendiefstal.

2020257811