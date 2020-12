Resultaten verkeerscontrole in Schipperskwartier

In buurthuis Vliethage ging een medewerker van Stadsdeel Laak in gesprek met bewoners over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en werden er folders ‘mijn wijk schoon en veilig’ uitgereikt met informatie en uitleg over het doen van meldingen.



Onveilige en overlastgevende situaties gaan ten koste van de leefbaarheid in de wijk. Bewoners kunnen veel last hebben van bijvoorbeeld drugsgebruik en andere criminele activiteiten waarbij geweld vaak niet wordt geschuwd. De politie blijft komende periode controles uitvoeren. Wilt u in contact komen met de politie over onveilige, overlastgevende of criminele situaties? Bij spoed, bel 1-1-2. Voor overige meldingen, bel 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan 0800 – 7000.