Beroving met geweld 17-jarige jongen

Rond negen uur ’s avonds hoorden agenten, die bezig waren met een actie op de Cannenburchstraat, hulpgeroep uit de richting van de tramhalte op de Croystraat. Daar stond een hevig geëmotioneerde en ook lichtgewonde jongen die zojuist was beroofd. Drie jongens hadden hem bedreigd met een vuurwapen en een mes. Hij was met het vuurwapen geslagen en moest zijn geld en telefoon afgeven.



Omdat het slachtoffer gewond was geraakt door de klap met het vuurwapen is hij door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten startten een onderzoek. Er is in de omgeving gezocht naar de drie jongens met het opgegeven signalement. Het zou gaan om drie donkergetinte jongens, geheel in het zwart gekleed, waarvan twee met een rode muts.



De politie heeft in de omgeving beschikbare camerabeelden opgevraagd en met getuigen gesproken. Mogelijk zijn er nog getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben. De politie vraagt hen contact op te nemen. Ook als u een dashboardcamera of deurbelcamera heeft in de omgeving van de Rhijnauwensingel/ Croystraat waarop de beroving danwel de vluchtende verdachten te zien zijn, dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844. U kunt uw tip ook achterlaten onder dit bericht of de informatie delen met uw wijkagent. Blijft u liever anoniem dan kunt u bellen met 0800-7000.