Getuigen gevraagd in onderzoek neergestoken man Numansdorp

De 112-melding werd gedaan vanaf de Kolgansplaats in Numansdorp. Daar troffen de hulpdiensten een gewonde man, een 21-jarige man uit Numansdorp. Hij gaf aan dat hij even daarvoor op de Rozenlaan was gestoken door een bekende van hem. De politie is direct een zoektocht begonnen naar de verdachte, maar heeft deze vooralsnog niet kunnen traceren. Het onderzoek is in volle gang en de politie komt daarvoor graag in contact met getuigen.



Iets gezien of gehoord?

Heeft u vrijdagmiddag rond 15.10 uur op de Rozenlaan of daar in de omgeving iets gezien of gehoord dat met dit steekincident te maken kan hebben, neem dan alstublieft contact op met de Opsporing van Zuid-Holland-Zuid via 0900-8844. U kunt uw tip ook achterlaten onder dit bericht of de informatie delen met uw wijkagent. Blijft u liever anoniem dan kunt u bellen met 0800-7000.