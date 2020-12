Aangehouden met drugs en vals geld op zak

In de Populierlaan troffen de bikers vier jongens waarvan er eentje een lege doos bij zich droeg. Volgens het opschrift van de doos had er vuurwerk in gezeten. Aan alle jongens werden hun identiteitsbewijzen gevraagd. Een van de jongens, een 20-jarige Bergenaar, bleek 24 gripzakjes met hennep bij zich te hebben. Ook was hij in het bezit van een geldbedrag van meer dan 1000 euro. Deze jongeman is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Daar werd de jongeman gefouilleerd en troffen agenten ook nog 14 valse biljetten van twintig euro aan bij de jongeman.

Het valse geld en de hennep zijn in beslag genomen en vernietigd. De jongeman uit Bergen op Zoom zit nog vast en wordt zaterdag verder gehoord. Van de drie andere jongens zijn alleen gegevens genoteerd.