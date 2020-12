Getuigen gezocht na woningoverval Made

De politie ontving zaterdagochtend rond 08:15 uur een melding van een woningoverval aan de Sluizeweg in Made. Meerdere personen zouden eerder die ochtend een woning zijn binnengedrongen en een van de bewoners hebben mishandeld. Het slachtoffer is aan zijn lichte verwondingen behandeld in het ziekenhuis. De daders zijn, met persoonlijke eigendommen van de bewoners, in een nog onbekende richting weggegaan. De politie is direct een onderzoek gestart. Zo wordt er in en rondom de woning naar sporen gezocht, wordt een buurtonderzoek uitgevoerd en met de slachtoffers gesproken.

Getuigen verklaarden bij de politie dat zij vanochtend een van de bewoners vastgebonden op straat om hulp hoorden roepen. Zij zijn naar het slachtoffer toe gegaan en hebben de politie gebeld.