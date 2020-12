Hotelkamer vernield, verdachten aangehouden

De hotelkamer was verhuurd aan de mannen. Volgens getuigen was er al de hele nacht overlast van de twee mannen in de hotelkamer. Toen een medewerker poolshoogte kwam nemen trof hij in de kamer een grote ravage aan. Zo’n beetje alle meubilair in de kamer was vernield. De politie werd gebeld. Agenten wilden de kamer in, maar de deur werd niet open gemaakt door de mannen. De kamerdeur moest tot overmaat van ramp ook nog vernield worden, omdat de agenten toch de kamer in moesten om de twee mannen aan te houden.

De medewerker van het hotel heeft aangifte gedaan tegen de mannen. Na hun aanhouding zijn de twee overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze later vandaag worden gehoord.