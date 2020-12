Onder invloed van drugs

De man werd door surveillerende agenten gecontroleerd toen hij in een auto over de Antwerpsestraat reed. Hij bleek onder invloed van softdrugs te zijn. Van hem werd een speekseltest afgenomen. De man is aangehouden en overgebracht naar het bureau. De 22-jarige was, wegens eerdere overtredingen, ook al zijn rijbewijs kwijtgeraakt, dus hij had helemaal niet mogen rijden.

Een GGD-arts kwam naar het bureau om bloed te prikken bij de man. Dat bloedmonster wordt naar het NFI gestuurd voor onderzoek. Als de uitslag bekend wordt neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.

Aan de Bergenaar is (nogmaals) duidelijk gemaakt dat het voor hem niet is toegestaan om in een auto te rijden. Hij kreeg ook een rijverbod van 24 uur. Dat geldt voor alle voertuigen.