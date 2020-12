Pas-opstuurfraude oplichter aangehouden

Fraude met betaalmiddelen kent verschillende vormen. Denk hierbij aan bankrekeningfraude of het verkrijgen van de gegevens (rekening- en pasnummers, inlogcodes etc.) via skimming of phishing, fraude met creditcards, bankpas of betaalkaarten en het gebruik van vervalste acceptgiro's. Ook geldezels (moneymules) vallen onder deze vorm van fraude. In dit geval was er sprake van pas-opstuurfraude.