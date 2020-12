Politie onderzoekt gewapende overval cafetaria

Het gaat om een man met een smal postuur, is 1.60-1.80 meter lang en heeft een licht getinte huidskleur en zwart haar. Hij droeg een zwart glimmend trainingspak met capuchon en had opvallend bruine ogen en brede wenkbrauwen.

De politie onderzoekt de overval en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000