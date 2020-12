Woning beschoten, politie zoekt getuigen

De politie is gestart met het buurtonderzoek en komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord. De melding van de schoten kwam om 22.40 uur bij de politie binnen. Heeft u camerabeelden met informatie of tips die de politie mogelijk kan gebruiken in het onderzoek, bel dan met 0900 8844. Bij spoed, bel 112!