Op zaterdag 5 december rond 18.00 uur werd een 51-jarige man in zijn woning aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie aan de Boompjes eerder die morgen. Hij is opgesloten in het politiecellencomplex in Borne voor nader onderzoek. Uiteraard zijn (camera)beelden waar de man in de vroege ochtend mogelijk op te zien is nog steeds nodig voor het onderzoek.