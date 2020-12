Politie onderzoekt brandstichting van drie personenauto’s

Even na middennacht, In de vroege ochtend van zaterdag 5 december rond 00.20 uur zijn twee auto’s aan Morra in Zwolle uitgebrand. Even later kwam er om 1.50 uur een melding van een autobrand aan de Isaac van Hoornbeekstraat in Zwolle. De politie gaat er bij alle drie voertuigen van uit van dat het om brandstichting gaat en stelde onmiddellijk een onderzoek in naar de dader(s) en het motief.

Het is goed mogelijk dat de brandstichter zelf gewond is geraakt tijdens het aansteken van de auto. Inmiddels heeft de politie een buurtonderzoek en sporenonderzoek gehouden. Het rechercheteam vraagt bewoners uit de omgeving van de plaatsen delict, waarmee ze nog geen contact heeft gehad en die toch mogelijk waardevolle informatie hebben voor de rechercheurs om contact op te nemen. Ook bewoners die in de omgeving camerabeelden bezitten met mogelijke verdachte personen/voertuigen kunnen deze uploaden of overdragen. Dit kan bijdragen tot het oplossen van deze drie brandstichtingen.

Getuige geweest of weet u meer?



Tipgevers kunnen ook bellen met 0900 8844 of het digitaal tipformulier invullen. . Anoniem een melding doorgeven kan bij Bel M: 0800 7000.

Het is overigens niet duidelijk of de branden aan Morra door de zelfde persoon of personen is gedaan als de brand aan de Isaac van Hoornbeekstraat. Dit wordt uiteraard meegenomen in het onderzoek.

2020576419 2020576215