04 Politie zoekt getuigen van ernstige mishandeling

De Alkmaarder werd uit het niets door de twee mannen aangevallen. Op dit moment is onduidelijk of ze het slachtoffer wilde beroven, of dat er iets anders aan de hand was. Na het incident liepen de mannen rustig weg over de Leliestraat in de richting van de Boomkampstraat.

Het slachtoffer is gewond geraakt aan zijn gezicht. Helaas is er slechts een summier signalement bekend, maar de recherche komt graag in contact met getuigen.

Beide mannen worden tussen de 18 en 20 jaar oud geschat.

Dader 1 is een blanke man tussen de 1.80m en 1.90m groot. Hij heeft een normaal postuur. Hij heeft kort, donker blond haar en droeg donkere kleding.

Dader 2 heeft een licht getinte huidskleur en is tussen de 1.70m en 1.80m, heeft ook een normaal postuur. Hij droeg eveneens donkere kleding met vermoedelijke een bordeauxrode trui met witte letters.

Heeft u iets gezien, of informatie? Bel dan met de recherche Alkmaar via 0900-8844 onder vermelding van nummer 2020-260033.

Anoniem informatie doorgeven. Dat kan ook. Bel dan met M via 0800-7000, of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem.

2020260