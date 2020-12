Illegaal feest beëindigd: tegen 100 boetes en zeven aanhoudingen

Rond middernacht kreeg de politie meerdere meldingen van geluidsoverlast en een illegaal feest met enkele honderden aanwezigen. Hierop ging de politie ter plaatse met een parate eenheid, de hondenbrigade en ondersteuning van agenten uit Rotterdam. Bij aankomst van de politie stoof de groep uiteen. De feestgangers probeerden via verschillende routes te ontkomen, onder andere door over hekken met prikkeldraad te klimmen. Hierbij hebben enkelen verwondingen en gescheurde kleren opgelopen.



Boetes en aanhoudingen

De politie heeft verschillende groepen feestgangers ingesloten en staande gehouden op het nabijgelegen bedrijventerrein. Hierbij zijn tegen de 100 bekeuringen uitgedeeld. Ook zijn gegevens van aanwezigen genoteerd die nog een bekeuring ontvangen en is de aanwezige geluidsapparatuur in beslag genomen. Daarnaast hielden agenten zes mensen aan die zich niet konden identificeren en/of voor het betreden van eigen terrein. Eén feestganger werd aangehouden voor belediging. De politie stelt een rapportage op voor de gemeente tegen de organisator van het illegale feest, waarop mogelijk bestuurlijke maatregelen kunnen worden opgelegd.



Maatregelen tegen illegale feesten

Illegale feesten kunnen leiden tot verdere verspreiding van het coronavirus, met als gevolg: meer besmette personen en een nog grotere druk op de gezondheidszorg, waardoor de reguliere zorg noodgedwongen moet worden afgeschaald. We blijven langer in deze gedeeltelijke lock-down als de besmettingen niet dalen en de druk op ziekenhuizen niet afneemt. Gemeentelijke handhavers en de politie treden op bij illegale feesten. De tijd van waarschuwen is daarbij echt voorbij. Meldingen van illegale georganiseerde feesten worden met voorrang behandeld en zo snel mogelijk beëindigd. Waar mogelijk worden bovendien boetes opgelegd aan zowel de organisatoren, eigenaren van de betreffende locatie en ook de aanwezigen van een feest. Daarnaast wordt vaak een rapportage opgemaakt voor de gemeente, wat kan leiden tot bestuurlijke maatregelen - zoals een last onder dwangsom of bestuurlijke boete - richting de organisatoren of eigenaren van een pand waar een illegaal feest heeft plaatsgevonden.