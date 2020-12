Man (28) slaapt niet meer naast bijna 100 Cobra's

Illegaal vuurwerk is niet voor niks verboden. Het is vaak instabiel en kan al afgaan door bijvoorbeeld warmte, statische elektriciteit door een trui of tas, of door elektrische apparaten. Omdat het flitspoeder bevat in plaats van buskruit, ontbrandt het accuut en explodeert het onmiddelijk waardoor je geen tijd hebt om op veilige afstand te gaan staan. Omdat het flitspoeder vaak ook nog lekt op bijvoorbeeld je handen of in je tas, is het risico voor lichamelijk letsel groot. En de kracht van de explosie zorgt voor enorm veel schade en overlast voor mensen en dieren.

Geen enkele ouder zou deze risico's op de koop toe willen nemen als hun kind de straat op gaat met een voorraadje in hun tas. Vuurwerkspecialist Femke Neutegem roept in een speciale politiepodcast ouders op om vaker in de telefoon van hun kinderen te kijken en met hen in gesprek te blijven. Luister en kijk hier naar de podcast met meer informatie over het werk van de Vuurwerkteams.