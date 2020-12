Rondvliegende kogel belandt boven bed bejaarde vrouw

Rond 01.00 uur meldde een buurtbewoner dat hij meerdere knallen had gehoord waarvan hij zich niet kon voorstellen dat het vuurwerk was. Agenten die een onderzoek in de omgeving instelden, werden aangesproken door drie mannen in een auto. Hun verklaringen liepen uiteen en in de auto vonden agenten aanwijzingen dat zij misschien meer met het incident te maken hadden. Een 20-jarige man uit Den Haag, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 20-jarige man uit het Hoogvliet zijn gearresteerd.

Op straat werden meerdere hulzen gevonden.

Het buurtonderzoek dat gelijk werd ingesteld was gezien het nachtelijk uur beperkt, maar onder een van de wakkere buurtbewoners was de bejaarde vrouw die eerst dacht dat de knal van een vallend schilderij was gekomen, maar toen het licht aanging tot een heel andere conclusie moest komen toen ze het gat boven haar bed zag. Je moet er niet aan denken wat de gevolgen hadden kunnen zijn. De vrouw krijgt slachtofferhulp aangeboden. Er zijn geen aanwijzingen dat er gericht op die woning is geschoten.

Zondag wordt het buurtonderzoek voortgezet. Mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben, of beeldmateriaal hebben van de straat, worden gevraagd om dat te delen met de politie. Dat kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.