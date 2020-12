Aanhoudingen na vrijheidsontneming, mishandeling en beroving

Het gaat om verschillende datingapps, waarbij er meer risico zit in apps waarbij anonimiteit voorop staat. We willen een paar aanbevelingen doen: wees gezond wantrouwig als het gaat om een onbekend contact. Probeer meer informatie in te winnen door bijvoorbeeld actuele foto’s te vragen en te bellen vóór het afspreken. Wees terughoudend met het geven van persoonlijke informatie zoals adres, telefoonnummer of privéfoto’s aan een onbekend contact. Spreek bij voorkeur af in het zicht van andere mensen en niet thuis, op een verlaten plaats of in het donker. Word je slachtoffer van een beroving en/of word je mishandeld bij een afspraak, bel direct 112 en onthoud het signalement en vluchtrichting van de dader.