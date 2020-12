Doorzoeking na rijden onder invloed

Agenten controleerden de auto op de Kreekdijk in Standdaarbuiten. Bij aanspreken van de bestuurder roken zij een henneplucht. Aan de bestuurder werd gevraagd om uitlevering van alle aanwezige drugs. Hij verklaarde dat hij niets bij zich had. De Roosendaler moest een speekseltest ondergaan. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van THC en cocaïne. Door de agenten is de auto van de man doorzocht. Er werd niets aangetroffen, behalve een tas met honderden lege verpakkingen die normaliter voor drugs gebruikt worden.

De verdachte, die was aangehouden omdat hij onder invloed een auto bestuurde, werd onderzocht aan zijn kleding. In de kleding van de man troffen de agenten een plastic zakje met 18 gripzakjes gevuld met hennep aan en een geldbedrag van enkele honderden euro’s. Deze goederen zijn in beslag genomen. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex.