Eenzijdig ongeval op A4, bestuurder gedronken

Agenten zijn met spoed ter plaatse gegaan. Gelukkig waren de inzittenden al uit de auto geholpen door omstanders. De inzittenden waren een 37-jarige man uit Bergen op Zoom en zijn zoontje. Ze leken beiden ongedeerd, maar er is toch een ambulance gekomen om hen naar het ziekenhuis te brengen, ter controle.

De man moest een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij gedronken had. Hoeveel is nog niet bekend. In het ziekenhuis is bloed van hem afgenomen. Dat monster wordt opgestuurd naar het NFI. Daar zal het worden onderzocht. Als de uitslag bekend is neemt de Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. De man wordt op een later tijdstip door de politie gehoord.

De auto is weggesleept door een takelbedrijf. De Bergenaar kreeg van de politie een rijverbod van 24 uur. Hij mag daardoor tot maandagochtend geen enkel voertuig besturen.