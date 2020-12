Gasdrukwapen in beslag genomen

Omstreeks 16.45 uur kregen agenten een melding van een ruzie in en om een woning in de Mortierestraat in Middelburg. Er werd telkens nieuwe informatie aan de melding toegevoegd. In eerste instantie zou er sprake zijn van een mes, daarna werd er gesproken over een vuurwapen. De agenten troffen daarom voorzorgsmaatregelen en trokken hun (zware) kogelwerende vesten aan voor ze ter plaatse gingen.

In de woning werden meerdere personen aangetroffen. Zij verklaarden dat er ruzie was geweest, maar niemand wenste aangifte te doen. Bij geen van de betrokkenen werd letsel geconstateerd. Toen de agenten vervolgens naar het vuurwapen vroegen waarover in de melding gesproken was, nam een van de bewoners hen mee naar zijn kamer en overhandigde hen een gasdrukwapen. Het wapen is geschikt voor afdreiging en daarom in Nederland verboden om in bezit te hebben. De bewoner werd hierop aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit daar nog vast en zal zondag gehoord worden.