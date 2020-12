Getuigen gezocht van woninginbraak

Chaam - De politie zoekt getuigen van een woninginbraak die zaterdagavond 5 december rond 21:00 uur plaatsvond aan de Wolfsdonk in Chaam. De bewoonster, die in de woning aanwezig was, betrapte de inbrekers. Ze zeiden dat ze van de politie waren, maar dit geloofde het slachtoffer niet en joeg ze weg. Heeft u vrijdagavond iets verdachts gezien in de omgeving van de Wolfsdonk of beschikt u over camerabeelden? Bel dan met de politie via 0900 8844.