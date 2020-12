Man beroofd van portemonnee, daders laten fiets achter

Goes - Rond 03.45 uur in de nacht van zaterdag op zondag werden surveillerende agenten in Goes aangesproken door een 30-jarige inwoner van Eindhoven. Hij vertelde dat hij even tevoren was beroofd van zijn portemonnee door twee jonge jongens. Hij was ze een stuk achterna gerend, maar verloor ze uit het oog.