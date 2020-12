Man stompt agent in gezicht

Agenten gingen ter plaatse na een melding dat er een man overlast veroorzaakte bij een instelling in Halsteren. De 29-jarige man werd aangetroffen. Vermoedelijk was hij onder invloed van drugs. Bij de instelling zou de man een deur hebben vernield en het toilet hebben besmeurd met ontlasting.

De agenten namen de man mee en wilden hem afleveren bij een opvangadres. De man wilde daar kennelijk niet naar binnen en gaf een van de agenten met kracht een stomp in zijn gezicht. Hierop werd de man aangehouden en is hij overgebracht naar een politiecellencomplex. De agent liep geen letsel op. De man is later op de avond in vrijheid gesteld.