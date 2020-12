Onderzoek naar poging overval

Rond 09:20 uur kwam een man de winkel binnen die onder bedreiging van een mes een medewerkster dwong geld af te geven. De medewerkster voldeed niet aan deze eis, waarna de man de winkel verliet en zonder buit wegfietste in de richting van Hasseltrotonde.

Het gaat om een blanke man die vermoedelijk rond de 1.85 meter lang is. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, zwarte broek, mogelijk ook een zwarte muts, witte sportschoenen en een zwarte rugzak.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben wat met deze overval te maken kan hebben, contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2020320383