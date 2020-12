Rijbewijs ingevorderd

Toen de agenten in de Noordstraat achter de auto reden zagen ze dat deze erg langzaam reed en slingerde over de weg. Bij aanspreken van de bestuurder roken zij een alcohollucht. De bestuurder, een 33-jarige Belg uit de buurt van Brussel, moest op straat een blaastest doen. Hieruit bleek dat hij gedronken had, dus moest hij mee naar het bureau voor een ademanalyse.

Uit die ademanalyse bleek dat de man bijna drie keer teveel had gedronken. Hij blies 625 ug/l waar 220 de limiet is. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.