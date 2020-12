Politie zoekt camerabeelden schietincident

Vijf aanhoudingen

Bij het schietincident raakten twee personen gewond, een 21-jarige man uit Heerlen en een 28-jarige man uit Duitsland. Zij zijn voor de benodigde medische hulp overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn tevens aangemerkt als verdachten. In totaal werden er vijf personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Naast de twee gewonden zijn dit drie mannen van respectievelijk 22, 26 en 31 jaar uit Duitsland.



Achtervolging

Het schietincident vond plaats op de Bosstraat. Het lijkt er op dat er voorafgaand aan het schietincident een achtervolging heeft plaatsgevonden tussen de verdachten. Daarbij zouden twee auto’ s, een BMW 3-serie en een BMW 5-serie, betrokken zijn. De achtervolging zou zich onder andere op de Ceresstraat en Bosstraat hebben afgespeeld.



Onderzoek

De politie heeft gisteren onderzoek opgestart. Daarvoor waren de Bosstraat en Ceresstraat enige tijd afgesloten voor onderzoek. Forensische opsporing heeft sporen veiliggesteld. Daarnaast is er gesproken met mogelijke getuigen. Het onderzoek gaat onverminderd door en getuigen die zich nog niet gemeld hebben worden dringend verzocht dit alsnog te doen.



Camerabeelden

Ten behoeve van het onderzoek is de politie dringend op zoek naar camerabeelden van zowel het schietincident, als ook eerdere beelden van de achtervolging, danwel wat daaraan voorafging. Denk daarbij aan beelden van camera’s die bij woningen hangen, bewakingsbeelden, maar ook beelden die middels dashcams van voertuigen zijn gemaakt of video’s die met een telefoon gemaakt zijn. Deze beelden zijn belangrijk om de toedracht van het incident te kunnen reconstrueren.



Snel en eenvoudig uploaden

Beelden kunnen snel en eenvoudig met de politie gedeeld worden via www.politie.nl/upload. Ben je getuige of heb je meer informatie en heb je je nog niet gemeld? Doe dit dan alsnog via 0900-8844. Uiteraard kun je ook anoniem informatie delen. Dat kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).