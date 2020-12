Twee verdachten aangehouden in drugslab

Agenten startten een onderzoek nadat zij een tip hadden gekregen. Op basis van de informatie is besloten om het Arrestatieteam een instap te laten doen. Dat is gebruikelijk bij dit soort meldingen in verband met de veiligheid. Tijdens de instap bleken er inderdaad chemicaliën in het pand aanwezig te zijn. Twee mannen die op dit moment aanwezig waren zijn aangehouden als verdachte. Het gaat om een 49-jarige man uit Baak en een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteunen Ontmantelen (LFO) heeft het drugslab geruimd. De politie doet verder onderzoek.

(2020578378)