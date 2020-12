Getuigen gezocht vuurwerkincident

Rond 02.30 uur ontplofte zwaar vuurwerk en zorgde voor aanzienlijke schade aan voordeur en entree van het huis. De stukken van de voordeur lagen tientallen meters verder in de straat verspreid. Niemand raakte gewond. De aanwezige bewoners, waar onder een jong kind, kwamen met de schrik vrij.

Uw tip

Ter plekke is sporenonderzoek door forensisch experts uitgevoerd. Ook heeft een uitgebreid buurtonderzoek plaatsgevonden. Dit laatste levert nog weinig aanknopingspunten op. De politie roept dan ook personen met meer informatie of mensen die getuigen waren - en nog niet met politie hebben gesproken – om contact op te nemen met de politie in Lelystad via tel. 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.